Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»

Тренер «Пари НН» прокомментировал разгромное поражение от «Пармы» (79:102).

«Пари Нижний Новгород» потерпел разгромное поражение в от «Бетсити Пармы» со счетом 79:102. После матча главный тренер нижегородцев Сергей Козин прокомментировал неудачную игру своего коллектива.

«Неплохо начали, но в какие-то моменты начали нервничать: в тех ситуациях, где нужно было бросать, – не решались. Возможно, сказался результат матча с «Самарой».

Не удалось показать хорошего процента двухочковых бросков. А вот «Парме», возможно, благодаря своим зрителям, которые гнали команду вперед всю игру, удавалось забивать сложные броски. Был момент, когда мы могли вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось», – отметил Козин.

В следующем матче Единой лиги ВТБ, который состоится 4 января, «Пари НН» сыграет в Красноярске с «Енисеем».