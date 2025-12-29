  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»
Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»

«Парма» разгромила «Пари НН» и поднялась на 3-е место в таблице Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» одержала уверенную домашнюю победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 102:79. Главный тренер пермяков Евгений Пашутин прокомментировал итоги встречи и обратился к болельщикам команды.

«В первую очередь, хочу поздравить всех болельщиков и наш клуб с победой и наступающим Новым годом! Наши болельщики – самые лучшие в России! Поддерживают команду и в тяжелые, и в радостные моменты, это дорогого стоит. Ваша энергия помогает команде в сложные моменты игры.

По игре: во 2-й четверти нам около 3-х минут не удавалось забить. После большого перерыва мы сделали корректировки и стали более агрессивно защищаться, больше помогать друг другу, и это принесло свои плоды. Я рад тому, что у нас хорошая ротация и химия в команде, ребята слушают и играют с большим желанием!

Сегодня выиграли подбор, ошибались, но не так много, хорошо двигали мяч, забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол», – сказал главный тренер «Пармы».

Победа над «Пари НН» позволил пермякам сравняться по количеству побед с «Локомотивом-Кубань» и занять 3-ю строчку в таблице за счет лучших дополнительных показателей.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
