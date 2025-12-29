14

Пол Пирс о «Лейкерс»: «До возвращения Леброна команда шла 15‑4, а с ним – уже 6‑5»

Пол Пирс считает, что возвращение Леброна нарушило баланс в игре «Лейкерс».

В очередном выпуске подкаста No Fouls Given бывшая звезда НБА Пол Пирс раскритиковал руководство «Лейкерс» за ошибки в формировании состава. Он отметил две главные проблемы команды: отсутствие надежной защиты и недостатка атлетизма.

«Все дело в составе. У вас есть игроки, которые становятся обузой в защите – например, Дончич, Ривз и Леброн. Понимаете, о чем я? На периметре у них нет атлетизма, если не считать Леброна. Да, он еще сохраняет определенную подвижность, но ему уже 41 год.

В общем, сочетание игроков неудачное. Я это заметил, когда Леброн выбыл из состава: тогда у Ривза и Дончича появилась какая‑то сыгранность. И я подумал: «А как это будет смотреться, когда Леброн вернется. Он просто встанет в угол?»

Тогда многие говорили, что я просто придираюсь, – а я ведь предупреждал, что это не сработает. Но посмотрите на статистику: до возвращения Леброна команда шла со счетом 15‑4, а с ним – уже 6‑5. Это придирки?» – сказал Пирс.

При это на самом деле статистика «Лейкерс» с Леброном – 9 побед при 5 поражениях, а без него – 11 побед при 5 поражениях.

