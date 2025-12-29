Рубио, Силва, Каммингс, Хилл и Уайт – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов выбрала лучшую пятерку игроков группового этапа турнира. В символическую сборную вошли: Разыгрывающие Рикки Рубио («Ховентуд»), Уилл Каммингс («Галатасарай») и Джеремайя Хилл («Элан Шалон»), форварды Джек Уайт («Мерсин») и Крис Силва (АЕК).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Лиги чемпионов
