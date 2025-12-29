«Милуоки» не сомневается в текущем составе и считает, что команда еще сможет подняться в турнирной таблице
По данным ESPN, руководство «Бакс» уверено в текущем составе команды.
«Милуоки» начал сезон не лучшим образом: команда находиться на 11‑м месте Восточной конференции с результатом 13 побед и 19 поражений. Тем не менее, как сообщает ESPN, в клубе сохраняют оптимизм и намерены исправить ситуацию в оставшихся 50 матчах регулярного чемпионата.
Источники в команде подтверждают, что руководство «Бакс» продолжает высоко оценивать потенциал коллектива, выстроенного вокруг двукратного MVP Янниса Адетокумбо. В клубе считают, что у них еще есть достаточно времени, чтобы подняться в турнирной таблице Восточной конференции.
Журналист Майкл Скотто: «Милуоки» твердо стоит на позиции – Яннис остается в команде»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости