8 игроков «Панатинаикоса» вернулись к тренировкам после вспышки гриппа в команде

«Панатинаикос» постепенно восстанавливается после вспышки гриппа в команде.

«Панатинаикос » преодолевает последствия вспышки гриппа , которая поразила команду после выездной победы над «Жальгирисом» в Евролиге. Ситуация со здоровьем в коллективе постепенно нормализуется.

По заявлению клуба, все восемь баскетболистов и трое тренеров, заболевшие после матча в Литве, уже вернулись к тренировочному процессу.

Во вторник, 30 декабря, «Панатинаикос» сыграет в греческой лиге против «Марусси». А уже 2 января 2026 года команду ждет принципиальное дерби с «Олимпиакосом» в Евролиге.