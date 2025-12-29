«Кливленд» не ведет серьезных переговоров по обмену Гарлэнда и Аллена

Слухи об обмене Гарлэнда и Аллена пока не подкреплены реальными переговорами.

Нестабильное начало сезона «Кливленда» (8-е место на Востоке, 17-16) спровоцировало разговоры о возможных обменах. Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, ключевые игроки команды – разыгрывающий Дэриус Гарлэнда и центровой Джарретт Аллен – пока не фигурируют в активных переговорах.

Фишер уточняет: отдельные разговоры идут, но реальных предложений от клубов НБА еще не поступало. Команды ждут от «Кавальерс» четкого сигнала о готовности расстаться с игроками.

Ожидается, что активность на рынке в отношении этих баскетболистов может возрасти ближе к дедлайну обменов.