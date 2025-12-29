НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» встретится с «Кливлендом» и другие матчи
30 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
«Бруклин» Егора Дёмина (13-е место на Востоке, 10-19) сыграет с «Голден Стэйт» (8-е на Западе, 16-16).
«Сан-Антонио» (2-е на Западе, 23-8) примет «Кливленд» (8-е на Востоке, 17-16).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
