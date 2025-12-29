  • Спортс
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» встретится с «Кливлендом» и другие матчи

30 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

«Бруклин» Егора Дёмина (13-е место на Востоке, 10-19) сыграет с «Голден Стэйт» (8-е на Западе, 16-16).

«Сан-Антонио» (2-е на Западе, 23-8) примет «Кливленд» (8-е на Востоке, 17-16).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
