Журналист ESPN Тим Макмэн: «Атланта» явно сигнализирует о намерении расстаться с Трэем Янгом»
Будущее Трэя Янга в «Атланте» под вопросом. По данным журналиста ESPN Тима Макмэна, клуб готов рассмотреть предложения по обмену своего лидера.
«Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом. Клуб не предпринял никаких попыток подписать с ним продление контракта. Когда такое происходит с лицом франшизы, это довольно четкий сигнал: возможно, его время в команде подходит к концу», – приводит журналист аргументы в пользу возможного ухода звездного разыгрывающего.
В этом сезоне Янг сыграл лишь 10 матчей. Его средние показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи за 28 минут на площадке.
