Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»

Тренер «Лейкерс» назвал игру с «Кингз» образцом командной работы и стабильности.

Победа «Лейкерс» над «Сакраменто» (125:101) не только прервала из трех поражений, но и стала первой в сезоне, где команда выиграла все четыре четверти. После матча главный тренер «озерников» Джей Джей Редик объяснил успех возросшей сплоченностью коллектива в защите.

«Мы играли как единое целое. Играли друг за друга. Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы.

В паре владений ближе к концу третей четверти мы попытались сыграть в стиле «Гарлем Глобтроттерс», но это первая игра в сезоне, где мы выиграли все четыре четверти.

Сегодня у нас была настоящая командная защита, которой раньше не хватало. В каждом владении все пять игроков были включены в игру. Это наш ориентир – именно так мы стремимся выстраивать надежную защиту», – отметил Джей Джей Редик.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
