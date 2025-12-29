«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича

После увольнения Желько Обрадовича «Партизан» столкнулся с падением посещаемости.

После ухода легендарного тренера Желько Обрадовича средняя посещаемость домашних матчей белградского «Партизана » (без учета белградского дерби) снизилась почти на 20%. Это резко контрастирует с предыдущими тремя сезонами, когда клуб лидировал в Евролиге по количеству зрителей на своих матчах.

Статистика наглядно демонстрирует разницу. Под руководством Обрадовича в начале текущего сезона «Партизан» на шести домашних играх в среднем собирал 19 684 зрителя. После его увольнения ситуация изменилась: четыре последующих матча (без учета рекордного дерби, собравшего 21 854 человека) привлекли в среднем лишь 15 811 болельщиков.

Для клуба, который получает значительную часть доходов от продажи билетов, такая динамика вызывает озабоченность.