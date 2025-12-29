0

«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама

«Даллас» рассчитывает получить исключения на 3,7 млн из-за травм Лайвли и Экзама.

«Даллас» оформил официальную заявку на получение исключений по травмированным игрокам (Disabled Player Exceptions, DPE) для центрового Дерека Лайвли и защитника Данте Экзама. Оба баскетболиста, как ожидается, пропустят оставшуюся часть сезона.

В случае одобрения заявки лигой «Маверикс» получат исключения в размере 2,6 млн долларов за Лайвли и 1,1 млн за Экзама.

«Даллас» сможет использовать эти исключения следующим образом: подписать игрока до конца текущего сезона (без опций на следующие сезоны); обменять на игрока, чей контракт укладывается в сумму DPE; забрать игрока с драфта отказов, если его контракт соответствует сумме DPE и истекает в конце сезона (без опций).

Однако реализация этих исключений будет сопряжена с трудностями. «Маверикс» находятся всего на 1,3 миллиона ниже жесткого потолка. До 6 января «Даллас» не сможет подписать игрока, если его зарплата выведет клуб за этот лимит.

Кроме того, DPE не дает дополнительного места в заявке – для подписания нового баскетболиста команде сначала придется освободить слот в ростере.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Стейна
logoДаллас
logoДанте Экзам
травмы
logoДерек Лайвли
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атланта» – самый явный претендент на Энтони Дэвиса, клуб готов расстаться с Заккари Рисаше при «правильном сценарии»
сегодня, 09:50
Купер Флэгг стал третьим в истории НБА в возрасте 19 лет и младше, кто набрал 20+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в трех играх подряд
вчера, 07:07
Инсайдер Тим Макмэн: «В «Далласе» говорят, что не исключают продления Энтони Дэвиса летом. Понимаю, но не верю»
27 декабря, 18:35
Главные новости
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом»
6 минут назад
Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»
19 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
сегодня, 14:31Live
Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»
сегодня, 14:29
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
сегодня, 13:58
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
сегодня, 13:35Видео
Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»
сегодня, 12:34
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
сегодня, 12:15
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
сегодня, 11:50
Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
37 минут назад
«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу
сегодня, 14:44
Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
сегодня, 14:13
«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли
сегодня, 13:11Фото
ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:09
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19