«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама

«Даллас» рассчитывает получить исключения на 3,7 млн из-за травм Лайвли и Экзама.

«Даллас» оформил официальную заявку на получение исключений по травмированным игрокам (Disabled Player Exceptions, DPE) для центрового Дерека Лайвли и защитника Данте Экзама . Оба баскетболиста, как ожидается, пропустят оставшуюся часть сезона.

В случае одобрения заявки лигой «Маверикс» получат исключения в размере 2,6 млн долларов за Лайвли и 1,1 млн за Экзама.

«Даллас» сможет использовать эти исключения следующим образом: подписать игрока до конца текущего сезона (без опций на следующие сезоны); обменять на игрока, чей контракт укладывается в сумму DPE; забрать игрока с драфта отказов, если его контракт соответствует сумме DPE и истекает в конце сезона (без опций).

Однако реализация этих исключений будет сопряжена с трудностями. «Маверикс» находятся всего на 1,3 миллиона ниже жесткого потолка. До 6 января «Даллас » не сможет подписать игрока, если его зарплата выведет клуб за этот лимит.

Кроме того, DPE не дает дополнительного места в заявке – для подписания нового баскетболиста команде сначала придется освободить слот в ростере.