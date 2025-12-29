«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама
«Даллас» оформил официальную заявку на получение исключений по травмированным игрокам (Disabled Player Exceptions, DPE) для центрового Дерека Лайвли и защитника Данте Экзама. Оба баскетболиста, как ожидается, пропустят оставшуюся часть сезона.
В случае одобрения заявки лигой «Маверикс» получат исключения в размере 2,6 млн долларов за Лайвли и 1,1 млн за Экзама.
«Даллас» сможет использовать эти исключения следующим образом: подписать игрока до конца текущего сезона (без опций на следующие сезоны); обменять на игрока, чей контракт укладывается в сумму DPE; забрать игрока с драфта отказов, если его контракт соответствует сумме DPE и истекает в конце сезона (без опций).
Однако реализация этих исключений будет сопряжена с трудностями. «Маверикс» находятся всего на 1,3 миллиона ниже жесткого потолка. До 6 января «Даллас» не сможет подписать игрока, если его зарплата выведет клуб за этот лимит.
Кроме того, DPE не дает дополнительного места в заявке – для подписания нового баскетболиста команде сначала придется освободить слот в ростере.