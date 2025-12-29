«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу

«Партизан» нацелился на форварда греческого АЕКа.

Белградский «Партизан» ищет замену Тайрику Джонсу, который намерен покинуть команду. По информации инсайдера Маттео Андреани, руководство клуба остановило свой выбор на тяжелом форварде АЕКа Крисе Силве.

Как отмечает Андреани, «Партизан » готов выплатить греческому клубу компенсацию за расторжение контракта.

В текущем сезоне чемпионата Греции Силва сыграл 11 матчей, набирая в среднем 16,2 очка, 7,4 подбора и 1,6 передачи за 27 минут на площадке.