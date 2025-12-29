1

Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»

После поражения от «Клипперс» (99:112) главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф разобрал игру команды. Он выделил качественную защиту соперника и признал, что остановить Кавая Ленарда было непросто.

«Они отлично сжимают площадку, активно работают руками, провоцируют перехваты и надежно защищают кольцо. Нам нужно делать простые ходы и доверять партнерам в их исполнении.

Что касается Кавая, мы пытались ловить его в ловушки, перекрывать ему путь, бросали на него нескольких защитников – но он чертовски сильный игрок. То, что мы позволили ему выполнить 17 штрафных бросков, сильно усложнило задачу, а мы не смогли вовремя на это среагировать.

Как тренер, когда игрок входит в такой кураж, ты вынужден принимать решения о том, как забрать у него мяч. В конце матча мы действовали лучше, но не смогли вовремя перестроиться в начале», – отметил главный тренер «Пистонс».

Кавай Ленард набрал 55 очков – новый рекорд карьеры и первый 50-очковый матч

