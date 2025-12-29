  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
0

Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.

Звезда «Жальгириса» Франсиско вылетит на матч Евролиги отдельно от команды.

Литовский «Жальгирис» вылетел в Израиль на матч Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» (19‑й тур) без французского разыгрывающего Сильвена Франсиско.

По информации клуба, игрок не полетел с командой из-за необходимости оформления проездных документов в Париже. 28-летний баскетболист присоединится к «Жальгирису» уже вечером в понедельник, прилетев в Израиль отдельным рейсом.

Франсиско является одним из основных игроков литовской команды в текущем сезоне Евролиги, набирая в среднем 16,3 очка и отдавая 6,8 передачи за 26 минут на площадке.

Томас Масюлис о конфликте с Сильвеном Франсиско: «Это новый вызов для меня как для тренера»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
logoХапоэль Тель-Авив
logoСильвен Франсиско
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Томас Масюлис о конфликте с Сильвеном Франсиско: «Это новый вызов для меня как для тренера»
24 декабря, 16:13
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
22 декабря, 20:13
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
22 декабря, 17:20
Главные новости
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом»
4 минуты назад
Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»
17 минут назад
«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама
50 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
сегодня, 14:31Live
Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»
сегодня, 14:29
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
сегодня, 13:58
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
сегодня, 13:35Видео
Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»
сегодня, 12:34
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
сегодня, 12:15
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
35 минут назад
«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу
сегодня, 14:44
«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли
сегодня, 13:11Фото
ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:09
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14