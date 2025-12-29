Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
Звезда «Жальгириса» Франсиско вылетит на матч Евролиги отдельно от команды.
Литовский «Жальгирис» вылетел в Израиль на матч Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» (19‑й тур) без французского разыгрывающего Сильвена Франсиско.
По информации клуба, игрок не полетел с командой из-за необходимости оформления проездных документов в Париже. 28-летний баскетболист присоединится к «Жальгирису» уже вечером в понедельник, прилетев в Израиль отдельным рейсом.
Франсиско является одним из основных игроков литовской команды в текущем сезоне Евролиги, набирая в среднем 16,3 очка и отдавая 6,8 передачи за 26 минут на площадке.
