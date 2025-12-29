Тайрон Лю: Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре.

Главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю выделил два ключевых фактора победы над «Детройтом » (112:99): личный рекорд Кавая Ленарда (55 очков) и надежная командная защита.

«Наши новички постепенно втягиваются… Кавай здоров, он может активно перемещаться, провоцировать потери. Брук (Лопес ) отлично защищает кольцо. Наши защитники плотно играют с соперниками, наши «большие» выходят на подстраховку, а ротация работает быстро – успеваем накрывать снайперов.

Когда мяч движется, все к нему прикасаются, и у всех появляются броски. Батюм получил несколько открытых трехочковых – и забил четыре в первой половине.

В начале сезона травмы нас подкосили… Кавай был на ограничении по минутам, а остальные играли по 40–41 минуте. Теперь ограничения сняты – он может проводить на площадке 38–40 минут, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре», – заявил Лю.