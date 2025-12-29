Видео
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес

Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за оскорбительные выкрики.

Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» с трибуны. Инцидент произошел за 1 минуту 52 секунды до конца 4-й четверти, когда «Лейкерс» вели с крупным счетом 122:99, а разыгрывающий «Сакраменто» был на скамейке.

Болельщик, как сообщается, неоднократно называл баскетболиста оскорбительным прозвищем «Westbrick». Уэстбрук, которому во время своего противоречивого выступления за «Лейкерс» уже приходилось сталкиваться с подобными выпадами, обратился к службе безопасности арены, после чего нарушитель порядка был выдворен.

Несмотря на крупное поражение «Кингз» (101:125) и не самую удачную игру в плане реализации бросков (6 из 17 с игры), Уэстбрук в этом матче преодолел важный рубеж. Набрав 13 очков, он обошел по этому показателю легенду НБА Доминика Уилкинса и поднялся на 16-е место в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
