Фото
0

«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли

Американский разыгрывающий Сэйбен Ли официально стал игроком «Анадолу Эфеса».

Турецкий «Анадолу Эфес» объявил о переходе американского защитника Сэйбена Ли. 26-летний игрок подписал соглашение с клубом до конца сезона-2025/26.

Ранее Ли выступал за греческий «Олимпиакос». В нынешнем сезоне Евролиги его роль в ротации пирейского клуба была ограничена: в 11 матчах в среднем набирал 3,4 очка и отдавал 1,4 передачи, проводя на площадке 11 минут.

Сэйбен Ли уже знаком с чемпионатом Турции: до «Олимпиакоса» он выступал за «Манису».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
logoАнадолу Эфес
переходы
logoчемпионат Турции
logoСэйбен Ли
logoЕвролига
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
Сэйбен Ли хочет продолжить карьеру в «Анадолу Эфесе»
вчера, 14:46
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» справился с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» уступил «Трабзонспору» и другие результаты
27 декабря, 20:59
«Наша команда не поедет в Израиль». Матч «Хапоэль Тель-Авив» – «Анадолу Эфес» пройдет в Болгарии
22 декабря, 14:30
Главные новости
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом»
4 минуты назад
Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»
17 минут назад
«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама
50 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
сегодня, 14:31Live
Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»
сегодня, 14:29
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
сегодня, 13:58
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
сегодня, 13:35Видео
Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»
сегодня, 12:34
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
сегодня, 12:15
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
35 минут назад
«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу
сегодня, 14:44
Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
сегодня, 14:13
ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:09
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14