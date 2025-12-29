«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли

Американский разыгрывающий Сэйбен Ли официально стал игроком «Анадолу Эфеса».

Турецкий «Анадолу Эфес » объявил о переходе американского защитника Сэйбена Ли. 26-летний игрок подписал соглашение с клубом до конца сезона-2025/26.

Ранее Ли выступал за греческий «Олимпиакос». В нынешнем сезоне Евролиги его роль в ротации пирейского клуба была ограничена: в 11 матчах в среднем набирал 3,4 очка и отдавал 1,4 передачи, проводя на площадке 11 минут.

Сэйбен Ли уже знаком с чемпионатом Турции: до «Олимпиакоса » он выступал за «Манису».