7

Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»

Джеймс продемонстрировал выдающуюся эффективность бросков.

В победном матче против «Сакраменто» (125:101) звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 24 очка, попав 11 из 13 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

Согласно ESPN Insights, сегодняшний процент попаданий 40-летнего Джеймса (84,6%) стал его лучшим показателем точности бросков за один матч в качестве игрока «Лейкерс» и третьим лучшим процентом попаданий с игры за всю его 23-летнюю карьеру.

Более высокий процент попаданий у форварда был в матче за «Кливленд» в 2016 году (87,5%, 7 из 8, победа над «Финиксом»), и в игре за «Майами» в 2013 году (92,9%, 13 из 14, победа над «Бобкэтс»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Штрафные Кавая, подборы Адамса: у кого в НБА исключительные умения
сегодня, 11:50
Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»
сегодня, 11:27
Реверс-данк Леброна Джеймса и аллей-уп с Маркусом Смартом стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:01Видео
Главные новости
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом»
6 минут назад
Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»
19 минут назад
«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама
52 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
сегодня, 14:31Live
Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»
сегодня, 14:29
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
сегодня, 13:58
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
сегодня, 13:35Видео
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
сегодня, 12:15
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
сегодня, 11:50
Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
37 минут назад
«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу
сегодня, 14:44
Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
сегодня, 14:13
«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли
сегодня, 13:11Фото
ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:09
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19