Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»

Джеймс продемонстрировал выдающуюся эффективность бросков.

В победном матче против «Сакраменто» (125:101) звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс набрал 24 очка, попав 11 из 13 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

Согласно ESPN Insights, сегодняшний процент попаданий 40-летнего Джеймса (84,6%) стал его лучшим показателем точности бросков за один матч в качестве игрока «Лейкерс» и третьим лучшим процентом попаданий с игры за всю его 23-летнюю карьеру.

Более высокий процент попаданий у форварда был в матче за «Кливленд» в 2016 году (87,5%, 7 из 8, победа над «Финиксом»), и в игре за «Майами» в 2013 году (92,9%, 13 из 14, победа над «Бобкэтс»).