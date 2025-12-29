«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга

Считается, что «Хоукс» открыты к сделке по Янгу.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не будет включен в потенциальный обмен Энтони Дэвиса из «Далласа», однако это создает потенциальные финансовые трудности для клуба, не славящегося щедрыми тратами.

В следующем сезоне Дэвису причитается 58,5 миллиона долларов, и также известно, что он стремится продлить контракт, когда получит на это право в августе. Независимо от того, будет ли это с «Мэверикс» или с командой, которая его приобретет.

У Янга же есть опция игрока на 49 миллиона долларов в сезоне-2026/27. По информации инсайдера Марка Стейна, в лиге все больше укрепляется мнение, что «Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Янга. По мнению Стейна, сложно поверить в то, что «Хоукс» выменяют Дэвиса, рискнув остаться и с Янгом в составе, если тот воспользуется опцией.

С момента возвращения разыгрывающего после травмы «Атланта » проиграла все 6 матчей.