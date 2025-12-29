Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»

Раякович: Нашей целью сегодня было удержать Карри на 39 очках.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович с юмором прокомментировал выступление лидера «Голден Стэйт » Стефена Карри (39 очков) в сегодняшнем матче.

«Думаю, мы усложнили ему жизнь. Он выдающийся игрок. Я видел видео, где тренера Попа (Грегга Поповича) спросили, какой у него план на игру против Луки Дончича, и он сказал, что нужно не дать ему набрать 50. А Лука набрал 51. Поэтому нашей целью сегодня было удержать Стефа на 39. Так что мы справились с задачей», – улыбаясь, сказал тренер.

Все свои очки Карри набрал в основное время матча, смазав три из трех бросков в овертайме, который закончился победой «Рэпторс» – 141:127.