Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не стал забирать на себя все почести за победу над «Сакраменто» (125:101).
«Я не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. На площадке пять игроков, и еще семь выходят со скамейки. Это общее дело. Но нам важно задавать тон.
Сегодня я просто чувствовал себя в очень хорошем ритме. Чувствовал легкость в ногах и просто старался максимально эффективно использовать каждое свое владение», – сказал Джеймс.
40-летний форвард помог «Лос-Анджелесу» прервать серию из трех поражений, набрав 24 очка (11 из 13 с игры), 3 подбора и 5 передач за 28,5 минуты.
