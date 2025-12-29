Леброн Джеймс: «Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку. Это общее дело»

Джеймс: Не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс не стал забирать на себя все почести за победу над «Сакраменто » (125:101).

«Я не хочу, чтобы все свелось к истории только про меня и Луку . На площадке пять игроков, и еще семь выходят со скамейки. Это общее дело. Но нам важно задавать тон.

Сегодня я просто чувствовал себя в очень хорошем ритме. Чувствовал легкость в ногах и просто старался максимально эффективно использовать каждое свое владение», – сказал Джеймс.

40-летний форвард помог «Лос-Анджелесу» прервать серию из трех поражений, набрав 24 очка (11 из 13 с игры), 3 подбора и 5 передач за 28,5 минуты.