  НБА признала, что судьи пропустили нарушение правил на Джамале Мюррэе в решающем владении матча против «Орландо»
8

НБА признала, что судьи пропустили нарушение правил на Джамале Мюррэе в решающем владении матча против «Орландо»

Мюррей должен был получить право на штрафные броски в концовке игры с «Мэджик».

Согласно отчету НБА о последних двух минутах вчерашнего матча между «Орландо» и «Денвером», защитник «Мэджик» Энтони Блэк задел запястье защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя, когда тот получил мяч в последнем владении игры.

В результате контакта Мюррэй потерял контроль над мячом, однако затем смог его восстановить и исполнить бросок со средней дистанции, который не достиг цели.

«Орландо» одержал победу с минимальным преимуществом – 127:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
