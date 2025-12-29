НБА признала, что судьи пропустили нарушение правил на Джамале Мюррэе в решающем владении матча против «Орландо»
Мюррей должен был получить право на штрафные броски в концовке игры с «Мэджик».
Согласно отчету НБА о последних двух минутах вчерашнего матча между «Орландо» и «Денвером», защитник «Мэджик» Энтони Блэк задел запястье защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя, когда тот получил мяч в последнем владении игры.
В результате контакта Мюррэй потерял контроль над мячом, однако затем смог его восстановить и исполнить бросок со средней дистанции, который не достиг цели.
«Орландо» одержал победу с минимальным преимуществом – 127:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости