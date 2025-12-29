НБА признала, что судьи пропустили нарушение правил на Джамале Мюррэе в решающем владении матча против «Орландо»

Мюррей должен был получить право на штрафные броски в концовке игры с «Мэджик».

Согласно отчету НБА о последних двух минутах вчерашнего матча между «Орландо» и «Денвером », защитник «Мэджик» Энтони Блэк задел запястье защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя , когда тот получил мяч в последнем владении игры.

В результате контакта Мюррэй потерял контроль над мячом, однако затем смог его восстановить и исполнить бросок со средней дистанции, который не достиг цели.

«Орландо » одержал победу с минимальным преимуществом – 127:126.