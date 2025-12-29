Реверс-данк Леброна Джеймса и аллей-уп с Маркусом Смартом стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 28 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Леброн Джеймс, защитник Маркус Смарт (оба – «Лейкерс»), защитник Стефен Карри («Голден Стэйт») и защитник Грэйди Дик («Торонто»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
