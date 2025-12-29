«Атланта» – самый явный претендент на Энтони Дэвиса, клуб готов расстаться с Заккари Рисаше при «правильном сценарии»

«Хоукс» нацелены на Дэвиса и могут обменять Рисаше.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, на данный момент «Атланта » является самым явным претендентом на Энтони Дэвиса («Даллас »), учитывая, что до дедлайна по обменам 5 февраля остается менее шести недель.

В лиге растет уверенность, что «Хоукс» готовы расстаться с Заккари Рисаше при «правильном сценарии», так как первый номер драфта 2024 года не спрогрессировал так, как на это надеялся клуб.

Но даже если «Хоукс» готовы предложить Рисаше вместе с истекающими контрактами Кристапса Порзингиса и Люка Кеннарда в обмен на Дэвиса, остается неясным, сколько дополнительной компенсации драфт-пиками они готовы (или способны) добавить к сделке, чтобы убедить «Мэверикс» расстаться с Дэвисом.

Широко распространено мнение, что с точки зрения «Атланты» Джейлен Джонсон и незащищенный пик первого раунда 2026 года, который «Хоукс» получили от «Пеликанс», являются «неприкосновенными».