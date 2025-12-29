«Я вам всем счет выставлю! Будете мне заново волосы заплетать!» «Клипперс» облили Кавая Ленарда водой

«Клипперс» встретили Ленарда в раздевалке водяным душем.

После победного матча против «Детройта» (112:99), в котором Кавай Ленард набрал 55 очков , его товарищи по команде устроили ему «теплый» прием в раздевалке, облив форварда водой.

«Я вам всем счет выставлю! Будете мне заново волосы заплетать!» – отреагировал Ленард.