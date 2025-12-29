0

Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

«Спартак Суботица» примет «Задар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 10-0, Партизан Сербия – 9-1, Клуж Румыния – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-4, ФМП Сербия – 4-6, Борац Чачак Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Студентски центар Черногория – 2-9.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, Будучность Черногория – 9-2, Црвена Звезда Сербия – 7-3, Спартак Суботица Сербия – 5-5, Задар Хорватия – 4-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 4-6, Мега Сербия – 3-8, Илирия Словения – 4-7, Вена Австрия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
