Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.

«Милан» встретится с «Ваноли Кремона», «Триест» примет «Виртус». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 11-2, Виртус – 10-2, Трапани Шарк – 10-3, Венеция – 9-4, Дертона – 9-4, Милан – 8-4, Триест – 6-6, Наполи – 6-7, Ваноли Кремона – 5-7, Тренто – 5-8, Удине – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Варезе – 5-8, Канту – 3-10, Реджо-Эмилия – 3-10, Тревизо – 2-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.