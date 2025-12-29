0

Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ваноли Кремона», «Триест» сыграет с «Виртусом»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.

«Милан» встретится с «Ваноли Кремона», «Триест» примет «Виртус».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 11-2, Виртус – 10-2, Трапани Шарк – 10-3, Венеция – 9-4, Дертона – 9-4, Милан – 8-4, Триест – 6-6, Наполи – 6-7, Ваноли Кремона – 5-7, Тренто – 5-8, Удине – 5-8, Динамо Сассари – 5-8,  Варезе – 5-8, Канту – 3-10, Реджо-Эмилия – 3-10, Тревизо – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoМилан
logoТриест
logoВаноли Кремона
logoВиртус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
27 декабря, 15:17
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
27 декабря, 14:30
Главные новости
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Хокс» явно сигнализируют о намерении расстаться с Трэем Янгом»
5 минут назад
Джей Джей Редик о матче с «Кингз»: «Пожалуй, это одна из самых стабильных наших игр – 48 минут чистой конкурентной борьбы»
18 минут назад
«Даллас» подал заявку на исключение по травмированным игрокам из-за потерь Лайвли и Экзама
51 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
сегодня, 14:31Live
Джей Би Бикерстафф о Кавае Ленарде: «Он чертовски сильный игрок»
сегодня, 14:29
Тайрон Лю: «Кавай здоров, и это дает нам реальные шансы побеждать в каждой игре»
сегодня, 13:58
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
сегодня, 13:35Видео
Леброн Джеймс провел самый эффективный бросковый матч за время выступлений в «Лейкерс»
сегодня, 12:34
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
сегодня, 12:15
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
36 минут назад
«Партизан» выбрал Криса Силву в качестве замены Тайрику Джонсу
сегодня, 14:44
Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско отправится на матч Евролиги с «Хапоэлем» отдельно от команды.
сегодня, 14:13
«Анадолу Эфес» официально объявил о переходе Сэйбена Ли
сегодня, 13:11Фото
ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с «Задаром»
сегодня, 09:09
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:31
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14