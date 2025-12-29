0

ACB. «Бреоган» встретится с «Басконией»

Сегодня, 29 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдет один матч.

«Бреоган» примет «Басконию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 11-1, Мурсия – 10-2, Валенсия – 9-2, Тенерифе – 8-4, Барселона –8-4, Ховентуд – 8-4, Уникаха – 7-5, Баскония – 6-5, Гран-Канария – 5-6, Бильбао – 5-7, Бреоган – 5-7, Манреса – 5-7, Жирона – 5-7, Сарагоса – 4-7, Андорра – 4-8, Форса Льейда – 4-8, Сан-Пабло Бургос – 1-11, Гранада – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
результаты
logoБреоган
logoБаскония
