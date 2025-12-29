Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» ведет борьбу за 9-ю домашнюю победу сезона в матче против «Пари НН».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 16-2, УНИКС – 16-2, Локомотив-Кубань – 12-6, Зенит – 11-6, Бетсити Парма – 11-6, МБА-МАИ – 9-8, Уралмаш – 6-11, Енисей – 6-11, Пари Нижний Новгород – 4-13, Автодор – 4-15, Самара – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости