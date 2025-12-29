Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает «Пари НН»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» ведет борьбу за 9-ю домашнюю победу сезона в матче против «Пари НН». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 16-2, УНИКС – 16-2, Локомотив-Кубань – 12-6, Зенит – 11-6, Бетсити Парма – 11-6, МБА-МАИ – 9-8, Уралмаш – 6-11, Енисей – 6-11, Пари Нижний Новгород – 4-13, Автодор – 4-15, Самара – 1-16. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.