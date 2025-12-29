0

Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»

Сэйбен Ли присоединится к «Анадолу Эфесу».

Согласно источникам Eurohoops, американский защитник «Олимпиакоса» Сэйбен Ли (26 лет, 188 см) продолжит карьеру в «Анадолу Эфесе».

«Эфес», как ожидается, возьмет на себя выплаты по текущему контракту игрока до конца сезона-2025/26. 

26-летний комбогард остается в Евролиге, надеясь реабилитироваться после малоприметного периода выступлений за греческую команду.

В текущем сезоне Ли набирал в среднем 3,4 очка и 1,4 передачи за 11 матчей, выходя на площадку исключительно со скамейки запасных. С учетом его предыдущего периода в «Маккаби Тель-Авив» на его счету 32 матча в главном европейском турнире. Ранее он провел 134 игры в НБА за «Детройт», «Финикс» и «Филадельфию».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
