Расселл Уэстбрук вышел на 16-е место по набранным очкам в истории НБА
Уэстбрук продвинулся вперед в списке самых результативных игроков лиги.
В сегодняшнем матче против «Лейкерс» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук набрал 13 очков (6 из 17 с игры).
Это позволило 37-летнему защитнику довести общее количество набранных за карьеру очков до 26672 и обойти Доминика Уилкинса, заняв 16-е место в списке лидеров.
Среди действующих игроков выше Уэстбрука находятся только Джеймс Харден, Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
