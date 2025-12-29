Расселл Уэстбрук вышел на 16-е место по набранным очкам в истории НБА

Уэстбрук продвинулся вперед в списке самых результативных игроков лиги.

В сегодняшнем матче против «Лейкерс» разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук набрал 13 очков (6 из 17 с игры).

Это позволило 37-летнему защитнику довести общее количество набранных за карьеру очков до 26672 и обойти Доминика Уилкинса , заняв 16-е место в списке лидеров.

Среди действующих игроков выше Уэстбрука находятся только Джеймс Харден , Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс .