Маркус Смарт отдал слепую передачу на аллей-уп для Леброна Джеймса

Смарт нашел Джеймса над кольцом слепой передачей.

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт организовал яркий момент в матче против «Сакраменто», отдав слепую передачу на форварда Леброна Джеймса, который завершил атаку броском сверху.

По итогам матча, закончившегося разгромной победой «Лос-Анджелеса» (125:101), на счету Смарта 3 подбора и 2 передачи за 20,5 минуты. Джеймс отметился 24 очками, 3 подборами и 5 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
