Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер набрали 56 очков на двоих в разгромной победе над «Филадельфией»

Гилджес-Александер и Холмгрен помогли «Тандер» обыграть «Сиксерс».

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен стал самым результативным игроком победного матча против «Филадельфии» (129:104), набрав 29 очков.

Холмгрен реализовал 12 из 17 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 4 штрафных. В его активе также 9 подборов, 1 передача и 4 блок-шота.

Защитник Шэй Гилджес-Александер добавил 27 очков (10 из 13 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 2 подбора и 5 передач, прежде чем получить отдых и пропустить четвертую четверть.

Решающей в матче оказалась третья четверть, которую «Тандер» выиграли со счетом 38:24, обеспечив себе победу после двух подряд поражений от «Сан-Антонио».