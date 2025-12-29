  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ватутин: «Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования»
8

Андрей Ватутин: «Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования»

Ватутин: Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что у участников Евролиги есть соблазн перейти в готовящуюся Лигу Европы под эгидой НБА, но российские команды не входят в планы обеих организаций.

«Нас ждут очень интересные полгода. Потому что много ожиданий связано с приходом НБА в Европу. И предстоящим летом заканчиваются 10‑летние лицензии большинства команд Евролиги.

У многих клубов будет непростой выбор. И он уже в принципе есть. То есть формализовать свои отношения с НБА или оставаться в Евролиге. На двух стульях усидеть удастся вряд ли.

Это будет очень интересное, но непростое время для Евролиги. Тем более очень много достижений у турнира за 25 лет. Соблазн войти в НБА для многих европейских команд так или иначе велик.

Сейчас начинается самое интересное: Евролига предпринимает усилия, чтобы сохранить единство, а НБА делает многие вещи, направленные на привлечение новых клубов.

Но очень жаль, что здесь никак не задействованы российские команды. Поскольку ни та, ни другая организации не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования.

Мы, как акционеры Евролиги, вовлечены в эти процессы: постоянно принимаем там участия в заседаниях, собраниях. Наша позиция такова, что мы хотим сохранить единство Евролиги. Ее бренд за последние годы получил большую цену. Посмотрим, как будут развиваться события. Но жаль, что наши клубы вне этой истории», – сказал Ватутин.

В европейской лиге НБА планируется состав из 16 клубов (не все из них будут постоянными членами турнира). Возможный запуск новой лиги намечен на сезон‑2026/27.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы под эгидой НБА
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoНБА
logoЕвролига
logoМатч ТВ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«НБА мастерски умеет развлекать зрителей, но в Европе люди ходят на матчи не за этим». Брайан Уиндхорст сомневается в успехе европейского проекта НБА
24 декабря, 13:36
«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января
22 декабря, 15:45
НБА и ФИБА выходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»
22 декабря, 13:13
Главные новости
Расселл Уэстбрук вышел на 16-е место по набранным очкам в истории НБА
20 минут назадФото
Маркус Смарт отдал слепую передачу на аллей-уп для Леброна Джеймса
41 минуту назадВидео
Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер набрали 56 очков на двоих в разгромной победе над «Филадельфией»
56 минут назадВидео
Дрэймонд Грин накричал на Скотти Барнса за то, что тот не защищался против него на трехочковой дуге
сегодня, 07:05Видео
Кавай Ленард заявил, что никогда раньше не был в команде, которая нуждалась бы в таком количестве набранных им очков: «Тренерам нужно, чтобы я был агрессивен всю игру»
сегодня, 06:46
НБА. 55 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Детройт», трипл-дабл Скотти Барнса (23+25+10) позволил «Торонто» победить «Голден Стэйт» в овертайме и другие результаты
сегодня, 06:22
Лука Дончич заработал 2+1 и станцевал перед Расселлом Уэстбруком
сегодня, 06:13Видео
Скотти Барнс оформил трипл-дабл (23+25+10), повторив рекорд «Торонто» по подборам
сегодня, 05:58Видео
Деннис Шредер – Луке Дончичу: «Я из тебя все дерьмо выбью!»
сегодня, 05:41Видео
Мо Бамба подпишет с «Торонто» однолетний контракт
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Сэйбен Ли перейдет из «Олимпиакоса» в «Анадолу Эфес»
4 минуты назад
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. 34 очка Кайла Уилджера не спасли «Венецию» от поражения «Брешии», «Трапани Шарк» уступила «Варезе» и другие результаты
вчера, 20:19
Адриатическая лига. 8 трехочковых Кэмерона Пэйна принесли «Партизану» победу над «Сплитом», «Игокеа» обыграла «Борац Чачак»
вчера, 20:14
УНИКС может усилиться Тайроном Брюэром из «Хемница» («Перехват»)
вчера, 20:12
«Тофаш» объявил о подписании контракта с Джорданом Флойдом
вчера, 18:39Фото
Маржон Боучэмп: «Чувствую, что могу помочь «Филадельфии» за счет своего роста, защитных навыков и броска»
вчера, 18:24
«Партизан» может расстаться с Джабари Паркером и Стерлингом Брауном
вчера, 18:08
Антон Юдин после победы над «Автодором»: «Полностью удовлетворен первыми двадцатью минутами»
вчера, 16:31
Миленко Богичевич после поражения от «Локо»: «Могу быть доволен большей частью игры. Мы продолжаем демонстрировать агрессивный баскетбол»
вчера, 16:23