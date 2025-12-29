Андрей Ватутин: «Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования»

Ватутин: Ни НБА, ни Евролига не имеют планов по вовлечению российских клубов.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что у участников Евролиги есть соблазн перейти в готовящуюся Лигу Европы под эгидой НБА, но российские команды не входят в планы обеих организаций.

«Нас ждут очень интересные полгода. Потому что много ожиданий связано с приходом НБА в Европу. И предстоящим летом заканчиваются 10‑летние лицензии большинства команд Евролиги.

У многих клубов будет непростой выбор. И он уже в принципе есть. То есть формализовать свои отношения с НБА или оставаться в Евролиге. На двух стульях усидеть удастся вряд ли.

Это будет очень интересное, но непростое время для Евролиги. Тем более очень много достижений у турнира за 25 лет. Соблазн войти в НБА для многих европейских команд так или иначе велик.

Сейчас начинается самое интересное: Евролига предпринимает усилия, чтобы сохранить единство, а НБА делает многие вещи, направленные на привлечение новых клубов.

Но очень жаль, что здесь никак не задействованы российские команды. Поскольку ни та, ни другая организации не имеют планов по вовлечению российских клубов в соревнования.

Мы, как акционеры Евролиги, вовлечены в эти процессы: постоянно принимаем там участия в заседаниях, собраниях. Наша позиция такова, что мы хотим сохранить единство Евролиги. Ее бренд за последние годы получил большую цену. Посмотрим, как будут развиваться события. Но жаль, что наши клубы вне этой истории», – сказал Ватутин.

В европейской лиге НБА планируется состав из 16 клубов (не все из них будут постоянными членами турнира). Возможный запуск новой лиги намечен на сезон‑2026/27.