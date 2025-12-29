Дрэймонд Грин накричал на Скотти Барнса за то, что тот не защищался против него на трехочковой дуге

Грину высказал Барнсу недовольство за неуважение.

По ходу матча против «Голден Стэйт » форвард «Торонто » Скотти Барнс раз за разом оставлял форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина в одиночестве на трехочковой дуге, предполагая, что тот все равно не сможет попасть.

Грин несколько раз доказал неправоту Барнса, поразив кольцо с дальней дистанции, после чего прокричал свои мысли по этому поводу в адрес соперника.

«Голден Стэйт» уступил «Торонто» в овертайме (127:141), на счету Грина 21 очко, включая 4 из 8 трехочковых.