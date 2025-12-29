  • Спортс
  • Дрэймонд Грин накричал на Скотти Барнса за то, что тот не защищался против него на трехочковой дуге
Дрэймонд Грин накричал на Скотти Барнса за то, что тот не защищался против него на трехочковой дуге

Грину высказал Барнсу недовольство за неуважение.

По ходу матча против «Голден Стэйт» форвард «Торонто» Скотти Барнс раз за разом оставлял форварда «Уорриорс» Дрэймонда Грина в одиночестве на трехочковой дуге, предполагая, что тот все равно не сможет попасть.

Грин несколько раз доказал неправоту Барнса, поразив кольцо с дальней дистанции, после чего прокричал свои мысли по этому поводу в адрес соперника.

«Голден Стэйт» уступил «Торонто» в овертайме (127:141), на счету Грина 21 очко, включая 4 из 8 трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
