Лука Дончич заработал 2+1 и станцевал перед Расселлом Уэстбруком
Дончич подразнил Уэстбрука после забитого мяча.
В одном из моментов матча против «Сакраменто» защитник «Лейкерс» Лука Дончич забросил 2 очка с фолом, после чего исполнил небольшой танец перед опекавшим его защитником «Кингс» Расселлом Уэстбруком.
«Лос-Анджелес» одержал разгромную победу в матче (125:101), на счету Дончича 34 очка, 5 подборов и 7 передач, в активе Уэстбрука – 13 очков, 5 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
