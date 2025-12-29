Лука Дончич заработал 2+1 и станцевал перед Расселлом Уэстбруком

Дончич подразнил Уэстбрука после забитого мяча.

В одном из моментов матча против «Сакраменто » защитник «Лейкерс » Лука Дончич забросил 2 очка с фолом, после чего исполнил небольшой танец перед опекавшим его защитником «Кингс» Расселлом Уэстбруком .

«Лос-Анджелес» одержал разгромную победу в матче (125:101), на счету Дончича 34 очка, 5 подборов и 7 передач, в активе Уэстбрука – 13 очков, 5 подборов и 4 передачи.