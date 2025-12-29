Скотти Барнс оформил трипл-дабл (23+25+10), повторив рекорд «Торонто» по подборам

Барнс повторил рекорд «Рэпторс» по подборам и собрал трипл-дабл.

Форвард «Торонто» Скотти Барнс оформил свой седьмой за карьеру трипл-дабл в победном матче против «Голден Стэйт » (141:127, ОТ).

На счету Барнса 23 очка (11 из 17 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 25 подборов (рекорд карьеры) и 10 передач, а также 3 перехвата и 1 блок-шот.

24-летний форвард повторил рекорд клуба по подборам, установленный центровым Бисмаком Бийомбо в 2016 году.

Сегодняшнее выступление Барнса стало первым в истории «Торонто » с линейкой 20-20-10.

Барнс и центровой «Денвера» Никола Йокич – единственные игроки за последние 40 лет, у кого в активе есть матч с 20+ очками, 25+ подборами и 10+ передачами.