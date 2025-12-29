Деннис Шредер – Луке Дончичу: «Я из тебя все дерьмо выбью!»

Шредер – Дончичу: Я из тебя все дерьмо выбью.

Защитник «Сакраменто » Деннис Шредер решил использовать трэш-ток против суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича .

«Я из тебя все дерьмо выбью!» – заявил немец по ходу матча команд.

Шредер не остановился на Дончиче и продолжил переговариваться с другими игроками «Лейкерс », с некоторыми из которых он ранее выступал вместе за «озерников».

Матч закончился разгромной победой «Лейкерс» (125:101), на счету Шредера 11 очков и 7 передач, у Дончича – 34 очка, 5 подборов и 7 передач.