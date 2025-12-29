Деннис Шредер – Луке Дончичу: «Я из тебя все дерьмо выбью!»
Шредер – Дончичу: Я из тебя все дерьмо выбью.
Защитник «Сакраменто» Деннис Шредер решил использовать трэш-ток против суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.
«Я из тебя все дерьмо выбью!» – заявил немец по ходу матча команд.
Шредер не остановился на Дончиче и продолжил переговариваться с другими игроками «Лейкерс», с некоторыми из которых он ранее выступал вместе за «озерников».
Матч закончился разгромной победой «Лейкерс» (125:101), на счету Шредера 11 очков и 7 передач, у Дончича – 34 очка, 5 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости