6

Мо Бамба подпишет с «Торонто» однолетний контракт

Бамба присоединится к «Рэпторс».

27-летний центровой Мо Бамба (213 см) договорился о подписании однолетнего контракта с «Торонто».

Выступая за команду G-лиги «Солт-Лейк-Сити Старс», Бамба в среднем набирал 16,5 очков и 12 подборов за игру, и теперь в своем восьмом сезоне в НБА он поможет «Рэпторс», нуждающимся в рослом и габаритном игроке для усиления передней линии.

В прошлом сезоне центровой играл за «Клипперс» и «Новый Орлеан», проведя 32 матча и в среднем набирая 4,3 очка, 4,5 подбора за 12,9 минуты.

Бамба был выбран «Орландо» под 6-м номером на драфте НБА 2018 года. За 364 игры в карьере он в среднем набирает 6,8 очка и 5,4 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
