Кавай Ленард набрал 55 очков – новый рекорд карьеры и первый 50-очковый матч

Ленард обновил рекорды результативности за карьеру, набрав 55 очков.

Звезда «Клипперс » Кавай Ленард записал на свой счет 55 очков в победном матче против «Детройта » (112:99).

34-летний форвард реализовал 17 из 26 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 16 из 17 штрафных. В его активе также 11 подборов, 2 передачи, 5 перехватов и 3 блок-шота.

Ленард впервые в карьере набрал 50+ очков и установил новый личный рекорд (предыдущий – 45 очков в 2019 году за «Торонто»).

Теперь на счету Ленарда и его нынешнего товарища по команде Джеймса Хардена самые результативные матчи среди игроков «Клипперс » в истории клуба (по 55 очков).