Хосе Альварадо получил два матча дисквалификации за драку, Марк Уильямс – один

НБА дисквалифицировала Альварадо и Уильямса.

Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо был дисквалифицирован на два матча, а центровой «Финикса » Марк Уильямс – на один матч за участие в драке в третьей четверти воскресной встречи команд. Об отстранениях, которые означают потерю зарплаты, НБА объявила сегодня.

Альварадо пропустит домашний матч «Пеликанс» против «Никс» и игру с «Чикаго». Уильямс не сыграет в матче против «Вашингтона».

216-сантиметровый Уильямс и 183-сантиметровый Альварадо обменялись ударами после того, как Альварадо выписали фол. «Финикс» выиграл со счетом 123:114, одержав вторую победу в серии из двух матчей подряд.