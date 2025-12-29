Хосе Альварадо получил два матча дисквалификации за драку, Марк Уильямс – один
НБА дисквалифицировала Альварадо и Уильямса.
Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо был дисквалифицирован на два матча, а центровой «Финикса» Марк Уильямс – на один матч за участие в драке в третьей четверти воскресной встречи команд. Об отстранениях, которые означают потерю зарплаты, НБА объявила сегодня.
Альварадо пропустит домашний матч «Пеликанс» против «Никс» и игру с «Чикаго». Уильямс не сыграет в матче против «Вашингтона».
216-сантиметровый Уильямс и 183-сантиметровый Альварадо обменялись ударами после того, как Альварадо выписали фол. «Финикс» выиграл со счетом 123:114, одержав вторую победу в серии из двух матчей подряд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
