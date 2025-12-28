УНИКС может усилиться Тайроном Брюэром из «Хемница» («Перехват»)

УНИКС может подписать атакующего защитника Тайрона Брюэра из «Хемница».

Казанский УНИКС продолжает поиск замены для выбывшего из-за серьезной травмы американского легионера Си Джей Брайса . Как сообщает Telegram-канал «Перехват», одним из кандидатов на усиление может стать атакующий защитник Тайрон Брюэр.

25-летний баскетболист в текущем сезоне выступает за немецкий клуб «Хемниц 99». В чемпионате Германии он демонстрирует следующую статистику: в среднем 12,5 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за игру.