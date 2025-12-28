«Клипперс» не готовы обсуждать обмен Джеймса Хардена

«Клипперс» не собираются обменивать Джеймса Хардена в этом сезоне.

Несмотря на плохие результаты на старте сезона (9-21) и слухи о возможной перестройке, «Клипперс » занимают жесткую позицию относительно своего лидера Джеймса Хардена . По данным инсайдера Джейка Фишера, клуб не собирается обменивать звездного разыгрывающего.

Как отмечает Фишер, у 36-летнешо баскетболиста есть пункт о запрете обмена, что дает ему полный контроль над своей судьбой. Кроме того, контракт Хардена на сезон-2026/27 является опцией игрока на 42,3 млн долларов (частично гарантированы 13,3 млн).

Таким образом, любая потенциальная сделка потребует не только согласия на переход от игрока, но и получения гарантий от новой команды о ее долгосрочных планах, включая предложение нового контракта.

