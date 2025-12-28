«Детройт» планирует перевести Дэнисса Дженкинса на стандартный контракт
«Детройт» намерен перевести Дэнисса Дженкинса на стандартный контракт.
«Детройт» занял консервативную позицию в преддверии дедлайна обменов. Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, клуб предпочитает сперва оценить потенциал молодого костяка команды, который уже позволил добиться лучшего результата в Восточной конференции (24-7).
При этом «Пистонс», как ожидается, переведут защитника Дэнисса Дженкинса на стандартный контракт. 24-летний разыгрывающий проводит второй сезон в составе «Детройта», играя на двустороннем контракте.
Дженкинс регулярно получает игровое время в этом сезоне. Молодой защитник сыграл 25 матчей и в среднем набирает 7,5 очка, 1,8 подбора и 3 передачи за 16 минут на площадке.
