Алексей Швед о праздновании Нового года: «Посидим минут 30–40 и ложимся спать»

Защитник УНИКСа Алексей Швед рассказал, как празднует Новый год.

После выездной победы над «Уралмашем » (100:91) защитник казанского УНИКСа Алексей Швед поделился впечатлениями от матча и рассказал о том, как планирует встречать Новый год.

«Сегодня была тяжелая игра. Когда мы убежали на 20 очков, тренер предупредил нас, что соперник может вернуться. Так уже было в их недавней игре против «Пармы», где «Уралмаш» проигрывал 20 очков, но сумел уйти в овертайм. Мы настраивались играть до конца и понимали, что хозяева выйдут готовыми и будут биться. Для нас было очень важно выиграть перед Новым годом.

Да, в последних наших играх участвовали всего 7-8 человек, матчи проходили на каждый третий-четвертый день, поэтому все немного устали… Но у нас отличная команда, поэтому мы будем прибавлять и станем еще лучше.

Как я отмечаю Новый год? К нам всегда приходит Дед Мороз. Это наша традиция. Дети ждут его с подарками. Последние несколько лет я встречал Новый год в Китае. К нам даже приходил китайский Дед Мороз, который не говорил ни по-русски, ни по-английски.

Когда мы в Москве, то собираемся с родителями, ужинаем. Но мы уже давно не празднуем долго – посидим минут 30–40 и ложимся спать», – поделился 37-летний баскетболист.