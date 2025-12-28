Никола Вучевич обошел Майкла Джордана по числу трехочковых в составе «Чикаго»

Никола Вучевич обошел Майкла Джордана по числу трехочковых в составе «Буллз».

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич превзошел Майкла Джордана по количеству реализованных трехочковых в истории «Буллз»: это произошло в недавнем матче против «Филадельфии».

Реализовав свой 556‑й трехочковый бросок в игре с «Сиксерс», Вучевич поднялся на 6‑е место в истории «Чикаго » по этому показателю. При этом 35‑летний баскетболист – рекордсмен франшизы среди центровых по числу точных бросков из-за дуги.

Вучевич проводит шестой сезон в составе «Буллз» и набирает в среднем 15,8 очка, 9,1 подбора и 3,3 передачи игру.