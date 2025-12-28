  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович после победы над «Уралмашем»: «Доминировали почти весь матч. Побеждаем, потому что остаемся командой»
Велимир Перасович после победы над «Уралмашем»: «Доминировали почти весь матч. Побеждаем, потому что остаемся командой»

Тренер УНИКСа после матча с «Уралмашем»: Побеждаем, потому что остаемся командой.

УНИКС в юбилейном, 500-м матче в истории клуба в Единой лиге ВТБ, одержал выездную победу над «Уралмашем» (100:91). После игры главный тренер казанцев Велимир Перасович поделился оценкой выступления команды.

«Мы провели хороший матч и играли на фоне обилия физических проблем. Нам противостоял очень сильный соперник, хорошо выступающий дома и имеющий практически полный состав.

Тем не менее, считаю, что мы доминировали почти весь матч. В третьей четверти добились 20-очкового преимущества, но затем перестали играть. «Уралмаш» провел несколько хороших отрезков и подобрался к нам достаточно близко. Однако в итоге у нас не возникло проблем одержать очередную победу.

Джален Рейнольдс провел сегодня неудачный матч. Многие другие сыграли хорошо, но мы побеждаем, потому что остаемся командой. У нас есть несколько баскетболистов, которые не демонстрируют свою лучшую игру, но с ними в составе мы добиваемся положительного результата. Побеждаешь не только за счет точных бросков, но и когда есть потенциал. У нас есть необходимый баланс между талантом и игроками, работающими на команду», – заявил Перасович.

Следующий матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ состоится 4 января – команда отправится в гости к «Локомотиву‑Кубань».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
logoУНИКС
logoУралмаш
Джален Рейнольдс
