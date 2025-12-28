Сэйбен Ли хочет продолжить карьеру в «Анадолу Эфесе»

Защитник «Олимпиакоса» Сэйбен Ли близок к переходу в «Анадолу Эфес».

По данным инсайдера Маттео Андреани, американский разыгрывающий «Олимпиакоса » Сэйбен Ли намерен сменить клуб. 28-летний игрок рассматривает турецкий «Анадолу Эфес » как приоритетный вариант для продолжения карьеры.

При этом другой стамбульский клуб, «Бешикташ », который также проявлял интерес к Ли, практически окончательно отказался от идеи его подписания.

В этом розыгрыше Евролиги Сэйбен Ли сыграл 11 матчей, набирая в среднем 3,4 очка и 1,4 передачи за 11,4 минуты на паркете.