Сэйбен Ли хочет продолжить карьеру в «Анадолу Эфесе»
Защитник «Олимпиакоса» Сэйбен Ли близок к переходу в «Анадолу Эфес».
По данным инсайдера Маттео Андреани, американский разыгрывающий «Олимпиакоса» Сэйбен Ли намерен сменить клуб. 28-летний игрок рассматривает турецкий «Анадолу Эфес» как приоритетный вариант для продолжения карьеры.
При этом другой стамбульский клуб, «Бешикташ», который также проявлял интерес к Ли, практически окончательно отказался от идеи его подписания.
В этом розыгрыше Евролиги Сэйбен Ли сыграл 11 матчей, набирая в среднем 3,4 очка и 1,4 передачи за 11,4 минуты на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
