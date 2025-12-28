Энтони Блэк о рекордных 38 очках в матче с «Денвером»: «В этом сезоне я обретаю уверенность в своих способностях»

Защитник «Орландо» Энтони Блэк установил личный рекорд в матче против «Денвера».

«Орландо » с минимальным перевесом обыграл «Денвер » (127:126), а главной звездой матча стал защитник Энтони Блэк. 21‑летний баскетболист набрал рекордные для себя 38 очков, реализовав 14 из 24 бросков, в том числе 7 из 11 трехочковых, и после матча объяснил ключевые факторы своего успеха.

«Кажется, в этом сезоне я просто обретаю уверенность в своих силах и способностях. Я рад, что у нас на площадке много сильных игроков – сопернику приходится выбирать, кого останавливать. Мои партнеры хорошо доставляли мне мяч, а я просто бросал.

Что касается игры в защите, то Джамал Мюррэй отлично создает пространство… приходится очень стараться, чтобы ограничить его эффективность. Это непростое задание», – отметил Блэк.

В этом сезоне молодой защитник «Мэджик» набирает в среднем 15,1 очка, 4,2 подбора и 3,5 передачи за 30 минут на площадке.